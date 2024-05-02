Представитель России в МВФ обвинил США в срыве поездки делегации

Алексей Можин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Представитель России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин назвал отвратительной организацию министерских встреч фонда и Всемирного банка (ВБ) в апреле этого года — главам делегации не выдали визы, ее членам не дали места за столом на заседании комитета МВФ.

«Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то я бы сказал, что настолько отвратительных весенних министерских встреч, как в этом году, не было никогда», — заявил он в интервью «РИА Новости».

По его словам, лишение места российской делегации на пленарном заседании министерского Международного валютно-финансового комитета (МВФК) организаторы объяснили «отсутствием руководителей высокого уровня» от страны. Но это вообще лишило представителей России возможности что-либо сказать на заседании, отметил исполнительный директор.

«Например, если бы прозвучали нападки на Россию в выступлениях других участников, мы не смогли бы на них ответить. Но их, к счастью, не прозвучало», — сказал он.

Можин добавил, что на встречу в апреле в США должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, а также сотрудники этих ведомств. Младшим сотрудникам Центробанка визы были выданы вовремя, однако представители Минфина столкнулись с задержкой. В результате встреча заместителей министров финансов и председателей центробанков стран БРИКС в Вашингтоне вообще была отменена.