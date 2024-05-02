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Военная операция на Украине ,  
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Директор МВФ от России обвинил фонд в финансировании терроризма

Директор МВФ от России Можин: МВФ финансирует терроризм, помогая Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине, заявил в интервью «РИА Новости» исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

Кредиты, которые выдаются МВФ, позволяют Украине погашать старые, и в результате чистого прироста средств фонда практически не происходит, добавил Можин.

Российские власти осуждают помощь Запада Украине — как финансовую, так и военную. Президент Владимир Путин заявил, что украинская экономика, как и система обороны, без «внешней подпитки» существовать не сможет.

Украина в этом году выплатит МВФ за обслуживание кредитов $2,9 млрд
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Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения на ежегодной ассамблее Всемирного банка и МВФ

МВФ одобрил новый транш на $880 млн для Украины 22 марта. В сообщении организации говорилось, что средства будут направлены на поддержку украинского бюджета. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил фонд и назвал решение совета МВФ результатом выполнения Киевом обязательств перед партнерами.

Из данных на сайте организации следует, что Украина в этом году должна уплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,19 млрд SDR (Special Drawing Rights, валюта МВФ), что в пересчете на доллары равняется примерно $2,9 млрд. Всего за обслуживание Киев должен выплатить 10,829 млрд SDR ($14,406 млрд).

Теги
МВФ финансирование терроризма финансовая помощь
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