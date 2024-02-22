Bloomberg узнал о «втором спасательном круге» для Украины от МВФ

Bloomberg: МВФ в ближайшее время может согласовать транш для Украины в $900 млн

МВФ и Украина ведут переговоры о транше на $900 млн. Это может стать вторым по размеру пакетом помощи для Киева после финансирования от Евросоюза, если Конгресс США так и не согласует поддержку Украины

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут подписать соглашение о получении транша в размере $900 млн в рамках кредита на $15,6 млрд в ближайшее время, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства указали, что Киев намерен достичь соглашения уже 22 февраля. Как ранее писал Bloomberg, для получения помощи от МВФ Украина разработала экономический план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. По словам источников агентства, еще одним пунктом плана может стать отказ властей от просьбы к ЦБ разрешить продажу иностранной валюты некоторым частным украинским фирмам, чтобы помочь им погасить долги по еврооблигациям.

Представитель МВФ опроверг «РИА Новости» близость сторон к соглашению и отметил, что команда фонда в Варшаве работает над пересмотром расширенного финансирования Киева и изучает, выполнила ли Украина условия для получения транша.



Как отмечает Bloomberg, если США не одобрят выделение помощи Украине, то этот транш от МВФ станет вторым по размерам «спасательным кругом» для Киева после финансирования от Брюсселя (€50 млрд на четыре года; первый транш в размере €4,5 млрд может поступить уже в марте, сообщало украинское Минэкономики). Всего в этом году Украина должна получить от МВФ $5,4 млрд.

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине. 13 февраля верхняя палата конгресса, сенат (контролируется демократами), приняла билль, предусматривающий выделение $95 млрд в том числе на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню (из них для Киева — $60 млрд). Но палата представителей, где большинство у республиканцев, выступает против законопроекта. Спикер этой палаты Майк Джонсон отмечал, что документ не примут, если он не будет содержать средств на усиление охраны границы с Мексикой. До 28 февраля палата представителей ушла на перерыв.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства.