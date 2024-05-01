В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

В последний раз опасность атаки дронов в регионе объявляли вечером 27 апреля. Режим длился более восьми часов.

С начала российской военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов.

В ночь на 1 мая средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Медвенском районе региона.