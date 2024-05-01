В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.
В последний раз опасность атаки дронов в регионе объявляли вечером 27 апреля. Режим длился более восьми часов.
С начала российской военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов.
В ночь на 1 мая средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Медвенском районе региона.
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