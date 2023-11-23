Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck

Маск: первые электропикапы Cybertruck уже на пути в магазины в Северной Америке

Фото: tesla.com

Tesla анонсировала начало продаж электропикапов Cybertruck в Северной Америке спустя четыре года после презентации прототипа. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

«Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке», — говорится в публикации.

Tesla представила прототип Cybertruck в 2019 году. Корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла машины бронированы. На презентации Маск попросил продемонстрировать прочность пикапа — машина выдержала удар кувалдой. Он добавил, что кузов электромобиля выдержит попадание пули 9-мм калибра.

Старт массового производства планировали начать в 2021 году, затем его отложили до 2022 года, а после снова перенесли. Первый Cybertruck собрали на заводе в Техасе в июле 2023 года.