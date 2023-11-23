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Технологии и медиа ,  
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Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck

Маск: первые электропикапы Cybertruck уже на пути в магазины в Северной Америке
Фото: tesla.com
Фото: tesla.com

Tesla анонсировала начало продаж электропикапов Cybertruck в Северной Америке спустя четыре года после презентации прототипа. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

«Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке», — говорится в публикации.

Tesla начала производство пикапа Cybertruck
Технологии и медиа
Фото:Tesla

Tesla представила прототип Cybertruck в 2019 году. Корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла машины бронированы. На презентации Маск попросил продемонстрировать прочность пикапа — машина выдержала удар кувалдой. Он добавил, что кузов электромобиля выдержит попадание пули 9-мм калибра.

Старт массового производства планировали начать в 2021 году, затем его отложили до 2022 года, а после снова перенесли. Первый Cybertruck собрали на заводе в Техасе в июле 2023 года.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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