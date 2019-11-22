Tesla представила пуленепробиваемый электропикап Cybertruck

Автомобиль будет поставляться в трех версиях — с одним, двумя либо тремя моторами. В зависимости от комплектации встроенного аккумулятора хватит на 250, 300 и более чем 500 миль (около 400, 500 и 800 км). По словам Маска, старшая версия пикапа способна развить скорость до 60 миль в час (96,6 км) менее чем за 2,9 секунды. Стоимость самой дешевой модели составит $39,9 тыс., средней — $49,9 тыс., а третьей — $69, 9 тыс.

В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод. Как ожидается, производство Cybertruck начнется в конце 2021 года.

По словам Маска, дизайн пикапа частично создан под влиянием фильма 1977 года о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Фиктивно-модифицированный вариант автомобиля Lotus Esprit, показанный в картине, мог превращаться в субмарину.

Летом текущего года электрическую версию своего пикапа F-150 показала Ford. Компания опубликовала ролик, на котором грузовик отбуксировал грузовой железнодорожный состав.