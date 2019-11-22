Tesla представила пуленепробиваемый электропикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой первый электрический пикап Cybertruck. Презентация прошла в Лос-Анджелесе, мероприятие транслировалось на сайте компании.
Корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла машины бронированы. На презентации глава Tesla Илон Маск попросил продемонстрировать прочность пикапа — машина выдержала удар кувалдой.
Когда же в ударопрочное стекло метнули металлический шарик, оно разбилось. Однако, как отметил Маск, шарик отлетел в сторону и не попал в салон. Ранее же глава Tesla говорил, что кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули 9-мм калибра.