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Tesla представила пуленепробиваемый электропикап Cybertruck
Кузов автомобиля выполнен из прочной стали. Машина представлен в трех версиях, стоимость самой дешевой модели с одним электромотором составит $39,9 тыс. Производство начнется в конце 2021 года

Американская компания Tesla представила свой первый электрический пикап Cybertruck. Презентация прошла в Лос-Анджелесе, мероприятие транслировалось на сайте компании.

Корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла машины бронированы. На презентации глава Tesla Илон Маск попросил продемонстрировать прочность пикапа — машина выдержала удар кувалдой.

Когда же в ударопрочное стекло метнули металлический шарик, оно разбилось. Однако, как отметил Маск, шарик отлетел в сторону и не попал в салон. Ранее же глава Tesla говорил, что кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули 9-мм калибра.

Автомобиль будет поставляться в трех версиях — с одним, двумя либо тремя моторами. В зависимости от комплектации встроенного аккумулятора хватит на 250, 300 и более чем 500 миль (около 400, 500 и 800 км). По словам Маска, старшая версия пикапа способна развить скорость до 60 миль в час (96,6 км) менее чем за 2,9 секунды. Стоимость самой дешевой модели составит $39,9 тыс., средней — $49,9 тыс., а третьей — $69, 9 тыс.

В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод. Как ожидается, производство Cybertruck начнется в конце 2021 года.

По словам Маска, дизайн пикапа частично создан под влиянием фильма 1977 года о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Фиктивно-модифицированный вариант автомобиля Lotus Esprit, показанный в картине, мог превращаться в субмарину.

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Летом текущего года электрическую версию своего пикапа F-150 показала Ford. Компания опубликовала ролик, на котором грузовик отбуксировал грузовой железнодорожный состав.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Tesla, Илон Маск
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