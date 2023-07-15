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Tesla начала производство пикапа Cybertruck

Tesla начала производство пикапа Cybertruck на два года позже обещанного срока
Фото: Tesla
Фото: Tesla

Компания Tesla опубликовала в Twitter фотографию первого электрического пикапа Cybertruck, собранного на заводе в Техасе.

«Первый Cybertruck построен на «Гига Техас»!» — говорится в сообщении компании.

Tesla представила прототип Cybertruck в 2019 году. Основатель компании Илон Маск говорил на презентации в Лос-Анджелесе, что корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированы. По его словам, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули 9-мм калибра.

Старт массового производства планировался в 2021 году, затем был отложен до 2022 года. В январе 2022-го Tesla снова перенесла начало производства — на 2023 год. Маск объяснял это необходимостью изменить некоторые характеристики модели, чтобы сделать ее более привлекательной для потенциальных клиентов. Он также отмечал, что на деятельность компании повлияли сбои в цепочках поставок.

В стандартную комплектацию Cybertruck входят автопилот, автопарковка и полный привод. Планировалось, что автомобиль будет поставляться в трех версиях — с одним, двумя либо тремя моторами. В зависимости от комплектации встроенного аккумулятора хватит на 250, 300 и более чем 500 миль (около 400, 500 и 800 км). По словам Маска, старшая версия пикапа способна развить скорость до 60 миль в час (96,6 км) менее чем за 2,9 секунды.

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