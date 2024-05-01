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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава ВОЗ призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Руководству Израиля необходимо отказаться от проведения сухопутной военной операции в Рафахе — городе на юге сектора Газа, где остаются около 1,5 млн мирных жителей, — поскольку это «обернется гуманитарной катастрофой». Об этом в соцсети X (бывш. Twitter) написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Мы призываем Израиль не продолжать. Мы призываем все стороны работать над прекращением огня и прочным миром», — подчеркнул он.

Пост был опубликован по итогам встречи Гебрейесуса с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаццарини. На встрече обсуждались меры по снятию гуманитарной блокады с сектора Газа, а также риски распространения заболеваний в анклаве.

Нетаньяху пообещал провести операцию в Рафахе с перемирием или без
Политика
Фото:idfofficial / Telegram

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что военные силы Израиля вскоре проведут операцию в городе Рафах вне зависимости от того, будет заключено мирное соглашение с палестинским движением ХАМАС или нет. «Мысль о том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, невозможна. Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС — независимо от того, будет ли соглашение или нет», — сказал Нетаньяху. Он отметил, что это необходимо для достижения «полной победы».

Власти Израиля анонсировали наступление на «последний оплот» группировки еще в феврале, но пока ограничивались лишь точечными ударами по населенному пункту. Израильские власти планируют эвакуировать гражданских лиц в другие части палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам.

Против операции выступают в том числе международные организации, западные страны и США. По мнению министров иностранных дел «Большой семерки», полномасштабная военная операция в Рафахе приведет к катастрофическим последствиям для мирного населения.

Глава ВОЗ призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе
Глава ВОЗ призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе

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Теги
Израиль Рафах ЦАХАЛ ВОЗ наземная операция гуманитарная ситуация
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