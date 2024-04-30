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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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У «Крокуса» прошла панихида по жертвам теракта

У здания «Крокуса» прошла панихида по жертвам теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: andreyvorobiev / VK
Фото: andreyvorobiev / VK

У здания подмосковного «Крокус Сити Холла» на 40-й день после трагедии прошла панихида по жертвам теракта, сообщает ТАСС.

На службу пришли десятки человек. Они продолжают приносить цветы и игрушки к стихийному мемориалу. Панихида также проходит в Никольском соборе.

Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Теги
«Крокус Сити Холл» панихида теракт
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