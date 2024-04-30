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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны. Атаку пресекли около 12:00 мск, добавили в ведомстве.

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Политика

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В частности, в ночь на 28 апреля над регионом уничтожили два дрона. Днем ранее пять аппаратов атаковали село Вознесеновка, в результате был ранен водитель трактора, поврежден зерновоз, выбиты стекла в торговом объекте.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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