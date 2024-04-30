Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны. Атаку пресекли около 12:00 мск, добавили в ведомстве.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
В частности, в ночь на 28 апреля над регионом уничтожили два дрона. Днем ранее пять аппаратов атаковали село Вознесеновка, в результате был ранен водитель трактора, поврежден зерновоз, выбиты стекла в торговом объекте.
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