Последний оставшийся вопрос в конфликте России и Украины — удастся ли Москве взять под контроль Одессу, заявил американский бизнесмен Илон Маск в X (Twitter).

«Мне кажется, единственный оставшийся вопрос — возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской Конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская)», — написал Маск. Он отметил, что это объявленная российскими властями политика.

Так Маск прокомментировал оценку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно ситуации в зоне военной операции. По словам Сырского, ситуация на фронте обострилась, самая сложная для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на покровском и кураховском направлениях — подконтрольных Украине частях ДНР.

И Одесса, и Одесская область находятся под контролем украинских властей. 22 февраля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом и призвал ее «возвращаться домой». «Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский, русский город», — отметил Медведев.

В течение апреля в Одессе и Одесской области неоднократно звучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство неоднократно сообщало об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.