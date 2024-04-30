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Военная операция на Украине ,  
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Маск назвал последний оставшийся вопрос в конфликте России и Украины

Маск: последний вопрос в украинском конфликте — возьмет ли Россия Одессу
Сюжет
Военная операция на Украине

Последний оставшийся вопрос в конфликте России и Украины — удастся ли Москве взять под контроль Одессу, заявил американский бизнесмен Илон Маск в X (Twitter).

«Мне кажется, единственный оставшийся вопрос — возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской Конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская)», — написал Маск. Он отметил, что это объявленная российскими властями политика.

Так Маск прокомментировал оценку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно ситуации в зоне военной операции. По словам Сырского, ситуация на фронте обострилась, самая сложная для Вооруженных сил Украины обстановка складывается на покровском и кураховском направлениях — подконтрольных Украине частях ДНР.

В Харькове и Одессе прозвучала серия взрывов
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

И Одесса, и Одесская область находятся под контролем украинских властей. 22 февраля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом и призвал ее «возвращаться домой». «Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский, русский город», — отметил Медведев.

В течение апреля в Одессе и Одесской области неоднократно звучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство неоднократно сообщало об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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