Дроны атаковали трактор, автомобиль и зерновоз в Белгородской области

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Пять беспилотников-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранен водитель трактора, поврежден зерновоз, выбиты стекла в торговом объекте, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, один из дронов попал по трактору на территории сельскохозяйственного предприятия. «В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Другой беспилотник повредил цистерну в движущемся зерновозе, еще два FPV-дрона атаковали движущийся по трассе «КАМАЗ» и легковой автомобиль. В этих случаях никто не пострадал.

Кроме того, по его информации, еще одно такое устройство повредило торговый объект, выбив в нем стекла, и «Газель», припаркованную рядом.

В Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках дронов. Накануне ВСУ обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, но из-за повреждения ЛЭП без света остались шесть населенных пунктов. Утром 26 апреля силы ПВО сбили над территорией региона два реактивных снаряда «Ольха». В ночь на 26 апреля в Белгороде и ближайших к нему районах объявили ракетную опасность.

В результате обстрелов и атак БПЛА в регионе с начала военной операции погибли 120 мирных жителей, включая 11 детей, заявил 22 апреля Гладков. По его данным, ранения получил 651 человек, в том числе 51 ребенок.