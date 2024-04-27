 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дроны атаковали трактор, автомобиль и зерновоз в Белгородской области

Пять дронов атаковали село в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пять беспилотников-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области, ранен водитель трактора, поврежден зерновоз, выбиты стекла в торговом объекте, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, один из дронов попал по трактору на территории сельскохозяйственного предприятия. «В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Другой беспилотник повредил цистерну в движущемся зерновозе, еще два FPV-дрона атаковали движущийся по трассе «КАМАЗ» и легковой автомобиль. В этих случаях никто не пострадал.

Над Белгородской областью сбили два снаряда «Ольха»
Политика
Фото:Global Look Press

Кроме того, по его информации, еще одно такое устройство повредило торговый объект, выбив в нем стекла, и «Газель», припаркованную рядом.

В Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках дронов. Накануне ВСУ обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, но из-за повреждения ЛЭП без света остались шесть населенных пунктов. Утром 26 апреля силы ПВО сбили над территорией региона два реактивных снаряда «Ольха». В ночь на 26 апреля в Белгороде и ближайших к нему районах объявили ракетную опасность.

В результате обстрелов и атак БПЛА в регионе с начала военной операции погибли 120 мирных жителей, включая 11 детей, заявил 22 апреля Гладков. По его данным, ранения получил 651 человек, в том числе 51 ребенок.

Дроны атаковали трактор, автомобиль и зерновоз в Белгородской области
Дроны атаковали трактор, автомобиль и зерновоз в Белгородской области

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Белгородская область беспилотники трактор
Материалы по теме
Гладков сообщил о 6 населенных пунктах без света после обстрела
Политика
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
Политика
Силы ПВО сбили четыре снаряда над Белгородской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Арина Аверина объяснила отказ от участия в Олимпиаде Спорт, 12:03
Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая Политика, 11:56
В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston Политика, 11:53
Капитализация владельца Google впервые превысила $2 трлн по итогам торгов Инвестиции, 11:52
В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте Политика, 11:51
Водопад на улице, озеро во дворе: как ливнем затопило часть улиц в Москве Общество, 11:49
В 2024 году в России построят шесть экопромышленных парков. Что это такое Недвижимость, 11:45
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как помочь предпринимателям выйти на экспорт Отрасли, 11:41
Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани Политика, 11:37
В Петербурге подросток после приема лекарств впал в кому и умер Общество, 11:36
Глава МОК заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами Спорт, 11:34
Быстро и дешево запустить сайт или приложение: польза и риски low-code Pro, 11:33
Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва Общество, 11:29
«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады Спорт, 11:29