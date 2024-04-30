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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове переименовали станцию метро «Пушкинская»

В Харькове переименовали станции метро «Пушкинская» и «Южный вокзал»
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове станцию метро «Пушкинская» переименовали в станцию «Ярослава Мудрого», сообщила пресс-служба харьковского городского совета в телеграм-канале.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов. Новое наименование также получила станция «Южный вокзал» — теперь она называется «Вокзальная».

Городская комиссия Харькова по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняла решение переименовать станции метро 26 апреля. В комиссии также согласовали переименование 367 топонимов. В частности, новые названия получили улицы Васнецова, Сибирская, Красноярская.

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В начале апреля в Харькове переименовали 18 улиц и других объектов, названия которых были связаны с Россией.

Снос памятников, переименование улиц, сел, поселков и городов, которые имеют отношение к России или СССР, активизировались на Украине после начала российской военной операции.

В апреле 2023 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым запрещается вводить топонимы, отсылающие к России.

Теги
Харьков Украина переименование улиц
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