В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую

Скульптура Екатерины II лежит рядом с Одесским художественным музеем, после ее демонтажа с Екатерининской площади (Фото: Вячеслав Онищенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала переименовать Екатерининскую площадь и Екатерининскую улицу, названные в честь российской императрицы Екатерины II. Об этом сообщил телеграм-канал городских властей «Одесса. Официально».

«В случае прохождения всех необходимых процедур улицу и площадь предложено переименовать в Европейскую», — говорится в сообщении.

Комиссия также предложила сменить название улицы Жуковского (названа в честь поэта Василия Жуковского) на улицу Леси Украинки (украинская поэтесса, настоящее имя — Лариса Косач-Квитка). Кроме того, было рекомендовано вернуть улице Бунина, названной в честь писателя Ивана Бунина, историческое наименование — Полицейская.

Снос памятников, переименование улиц, сел, поселков и городов, которые имеют отношение к России или СССР, активизировались на Украине после начала российской военной операции.

В конце декабря 2022 года после обращения украинского президента Владимира Зеленского в Одесский городской совет на Екатерининской площади снесли памятник Екатерине II. Официально монумент был посвящен основателям Одессы — помимо положившей начало строительству города императрицы композиция включала и основателей Иосифа де Рибаса и Платона Зубова, первого архитектора города Франца де Воллана, а также Григория Потемкина.

В апреле 2023 года Зеленский подписал закон, в соответствии с которым запрещается вводить топонимы, отсылающие к России.