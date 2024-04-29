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Война с хуситами ,  
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Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта Моха

Сюжет
Война с хуситами
Фото: UK_MTO / X
Фото: UK_MTO / X

На судно у побережья Йемена совершено нападение. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

Атака была совершена на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменской Мохи. «Власти расследуют обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении UKMTO. Центр рекомендовал другим судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

В британской компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, сообщили, что атаке подвергся контейнеровоз, который шел под флагом Мальты из Джибути в город Джидда в Саудовской Аравии. По данным Ambrey, по кораблю были выпущены три ракеты.

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Яхья Сариа

После начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС хуситы, контролирующие часть территории Йемена, начали атаковать суда, идущие в Красном море. Хуситы называют это ответом на действия израильской армии в секторе Газа.

Под удары хуситов попадают и суда, которые не связаны с Израилем. Так, в ночь на 25 апреля в Аденском заливе были атакованы американский эсминец и американский коммерческий корабль Maersk Yorktown. 27 апреля хуситы рассказали, что нанесли удар с помощью противокорабельных ракет по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

Теги
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