Россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев в Баварии
В баварском городе Мурнау были убиты двое граждан Украины, подозреваемый — гражданин России, он задержан, сообщает местная полиция.
По данным ведомства, обе жертвы жили в районе Гармиш-Партенкирхен. Вечером в субботу, 27 апреля, их нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а второй пострадавший, которому было 23 года, позже умер в больнице.
В тот же вечер полиция задержала подозреваемого — 57-летнего россиянина, который живет недалеко от места преступления. Прокуроры ходатайствуют об аресте мужчины.
Мотив пока не установлен. Как пишет Süddeutsche Zeitung, в полиции не уточнили, были ли знакомы жертвы и предполагаемый преступник. Однако Bild пишет, что они знали друг друга.
РБК направил запрос в посольство России в Германии.
В марте на юго-западе Германии нашли мертвыми 27-летнюю Маргариту Разаз из Харькова и ее бабушку Марину Стеценко. Они приехали в страну после начала военных действий на Украине и жили в центре размещения беженцев. На телах обнаружили признаки насильственной смерти. В убийстве женщин заподозрили россиянку и немца, которые, по версии следствия, заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии.
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