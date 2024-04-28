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Политика ,  
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Россиянина заподозрили в убийстве двух украинцев в Баварии

В Баварии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев
Двух украинцев с ножевыми ранениями нашли 27 апреля у торгового центра, они умерли от полученных травм. Подозреваемого задержали тем же вечером, это 57-летний россиянин. По данным Bild, мужчины были знакомы
Обстановка на месте происшествия в Баварии, Германия
Обстановка на месте происшествия в Баварии, Германия (Фото: Angelika Warmuth / dpa / Global Look Press)

В баварском городе Мурнау были убиты двое граждан Украины, подозреваемый — гражданин России, он задержан, сообщает местная полиция.

По данным ведомства, обе жертвы жили в районе Гармиш-Партенкирхен. Вечером в субботу, 27 апреля, их нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а второй пострадавший, которому было 23 года, позже умер в больнице.

В тот же вечер полиция задержала подозреваемого — 57-летнего россиянина, который живет недалеко от места преступления. Прокуроры ходатайствуют об аресте мужчины.

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Мотив пока не установлен. Как пишет Süddeutsche Zeitung, в полиции не уточнили, были ли знакомы жертвы и предполагаемый преступник. Однако Bild пишет, что они знали друг друга.

РБК направил запрос в посольство России в Германии.

В марте на юго-западе Германии нашли мертвыми 27-летнюю Маргариту Разаз из Харькова и ее бабушку Марину Стеценко. Они приехали в страну после начала военных действий на Украине и жили в центре размещения беженцев. На телах обнаружили признаки насильственной смерти. В убийстве женщин заподозрили россиянку и немца, которые, по версии следствия, заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии.

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