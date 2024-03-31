В Кишинев вернулся автобус с детьми, который не мог выехать из Белоруссии

Автобус с детским хором, который власти Польши и Литвы не пропускали через границу после гастролей в Белоруссии, вернулся в Кишинев. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова, сопровождавшая детей, поблагодарила Белорусский республиканский союз молодежи и волонтеров за размещение детей на время, пока они не могли вернуться домой. По ее словам, помимо родителей по возвращении в Кишинев их встретили представители оппозиционной партии «Возрождение».

Барабанщикова 29 марта рассказала, что власти Польши и Литвы больше суток не разрешают пересечь границу транзитом автобусу с участниками молдавской хоровой студии «Рапсодия», которые ездили на гастроли в Белоруссию. Водителю автомобиля «выписали отказ во въезде по причине предоставления угрозы безопасности Литвы». Детей разместили в одной из школ в Гродненской области, вблизи границы.

Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что сразу после сообщения о проблеме в дело вмешались молдавские посольства в Литве и Белоруссии. Барабанщикова рассказала, что молдавская миссия в Минске была с хором на таможне до трех часов ночи, пытаясь добиться разрешения на проезд. В итоге власти Литвы все же выпустили автобус с детьми.

МИД Молдавии заявил, что причиной этого инцидента стало отсутствие у перевозчика необходимой лицензии на перевозку, запрашиваемой литовскими властями. В ведомстве рекомендовали гражданам перед поездками проверять все личные документы, а также наличие у перевозчиков всех разрешений.