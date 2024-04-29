СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в КЧР

Следователи завели уголовное дело после нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении оружия и боеприпасов (статья 317 и часть 3 статьи 222 Уголовного кодекса). По первой статье грозит до пожизненного лишения свободы, по второй — до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 28 апреля пятеро жителей Карачаево-Черкесии напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района. Фигуранты подъехали к полицейским на машине и бросили в их сторону взрывное устройство, после чего начали стрельбу.

Полицейские открыли ответный огонь. В результате столкновения все нападавшие ликвидированы. Двое сотрудников полиции погибли на месте, четверо госпитализированы в медицинское учреждение.

В МВД ранее рассказали, что когда сотрудники полиции открыли ответный огонь в сторону нападавших, на одном из преступников сработало взрывное устройство. Ведомство уточнило, что погибли двое прикомандированных сотрудников полиции Курганской области, ранения получили двое сотрудников ДПС Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник полиции Курганской области.

СК отметил, что убитых нападавших опознали. По данным ведомства, эти же люди атаковали сотрудников полиции 22 апреля.

В ночь на 22 апреля в Карачаевске мужчины обстреляли наряд полиции из трех сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы. Погибли заместитель командира мобильного взвода и полицейский-водитель. Одного сотрудника ППС доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям — о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, хищении табельного оружия и боеприпасов к нему, а также о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов. В розыск объявили пятерых подозреваемых.