В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских

В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских

«Сирену» ввели после того, как неизвестные напали на полицейских в Карачаевске. В результате двое силовиков погибли, третьего госпитализировали

Фото: МВД по КЧР

План «Сирена» ввели в Карачаево-Черкесии после нападения на полицейских, сообщил глава республики Рашид Темрозов в телеграм-канале.

«В настоящее время введен план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — написал он. Темрозов уточнил, что ему оперативно докладывают о ходе действий.

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В ночь на 22 апреля неизвестный напал на полицейских в Карачаевске. В результате двое погибли, третьего доставили в больницу. Глава региона уточнил, что семьям погибших и раненного сотрудников окажут необходимую помощь.

Следователи завели уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов. По первой статье грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, по второй и третьей — семь и шесть лет лишения свободы соответственно.



План «Сирена» подразумевает комплекс специальных мер для сотрудников полиции и других органов. Его могут применять для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

«Сирену», в частности, вводили 7 апреля в Подмосковье, когда напали на сотрудников полиции в Ногинском районе. Правоохранители прибыли на задержание закладчиков наркотиков в рамках операции «Лес». Погиб оперативник, ранение получил помощник дежурного.