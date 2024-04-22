 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских

В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских
«Сирену» ввели после того, как неизвестные напали на полицейских в Карачаевске. В результате двое силовиков погибли, третьего госпитализировали
Фото: МВД по КЧР
Фото: МВД по КЧР

План «Сирена» ввели в Карачаево-Черкесии после нападения на полицейских, сообщил глава республики Рашид Темрозов в телеграм-канале.

«В настоящее время введен план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — написал он. Темрозов уточнил, что ему оперативно докладывают о ходе действий.

В Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских
Video

В ночь на 22 апреля неизвестный напал на полицейских в Карачаевске. В результате двое погибли, третьего доставили в больницу. Глава региона уточнил, что семьям погибших и раненного сотрудников окажут необходимую помощь.

Следователи завели уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов. По первой статье грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, по второй и третьей — семь и шесть лет лишения свободы соответственно.

В Карачаево-Черкесии неизвестный убил двух полицейских
Общество
Фото:СУ СК России по КЧР

План «Сирена» подразумевает комплекс специальных мер для сотрудников полиции и других органов. Его могут применять для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

«Сирену», в частности, вводили 7 апреля в Подмосковье, когда напали на сотрудников полиции в Ногинском районе. Правоохранители прибыли на задержание закладчиков наркотиков в рамках операции «Лес». Погиб оперативник, ранение получил помощник дежурного.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Карачаево-Черкесия сирена задержание нападение
Материалы по теме
В Чехове план «Сирена» объявили из-за пособника боевиков из «Крокуса»
Общество
В подмосковном Чехове ввели план «Сирена»
Политика
В Карачаево-Черкесии неизвестный убил двух полицейских
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Овечкин призвал забыть поражение в первом матче плей-офф НХЛ Спорт, 11:14
Комиссии в сети биткоина снизились после роста до рекордных значений Крипто, 11:14
Лавров заявил о «шулерских» схемах США в сфере контроля над вооружениями Политика, 11:12
Запущенная с территории КНДР ракета упала вне экономической зоны Японии Политика, 11:10
Эксперимент с переводом студенческих в цифровой вид начнется 25 апреля Общество, 11:00
Популярное Open Source решение едва не взломали. Это дает сигнал бизнесу Pro, 10:58
В Курской области из-за обстрелов выпускникам разрешили не сдавать ЕГЭ Общество, 10:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ Спорт, 10:52
FT сообщила о давлении на Грецию и Испанию для поставок Украине Политика, 10:51
В Липецкой области нашли обломки метеозонда Политика, 10:45
Буданов рассказал об ошибках убитого в Испании российского летчика Политика, 10:38
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека Общество, 10:36
Овечкин впервые за шесть лет не нанес бросков в створ в игре плей-офф НХЛ Спорт, 10:33
МВД показало видео с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии Общество, 10:29