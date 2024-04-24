Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу в Аденском заливе

Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу в Аденском заливе

Йеменские хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому эсминцу в Аденском заливе в Индийском океане. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, сообщает иранское информагентство Tasnim News. США эти данные не комментировали.

Хуситы утверждают, что судно было атаковано дронами. Другой корабль — американский коммерческий Maersk Yorktown — обстреляли противокорабельными ракетами.

Кроме того, с помощью БПЛА группировка атаковала израильский корабль Msc Veracruz. По словам представителя хуситов, движение будет продолжать препятствовать израильскому судоходству, пока Израиль не завершит блокаду в секторе Газа.

Йеменские хуситы обстреливают корабли США и Великобритании с ноября 2023 года. Атаки наносят также на суда, связанные по мнению группировки с Израилем. Движение назвало это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа.

С 12 января 2024 года Великобритания и США наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции. В конце января хуситы дважды атаковали корабли ВМС США: 29 января группировка нанесла удар по американскому USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По данным AP, в Пентагоне это нападение не подтвердили. 31 января был атакован USS Gravely в Красном море.