«Коррозия металла» приостановила деятельность

Музыкальная метал-группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность, заявил газете «Известия» лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий.

«Планы какие? Никаких. Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — пояснил Троицкий.

Он добавил, что ему назначили штраф в размере 132 тыс. руб., а гитаристам коллектива — 50 тыс. руб. и 18 тыс. руб. Барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому и лежит в нижегородской больнице, уточнил Паук. Ранее он заявил, что барабанщик находится в коме «после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни».

По словам Троицкого, ему и другим участникам группы пришлось провести ночь в «холодных казематах, еще которые были до революции сделаны, потом были в тюрьму НКВД переделаны» на Волжской набережной.

27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Во время концерта туда ворвались силовики и задержали музыкантов. По словам директора группы Марии Руновой, поводом стали древнеславянские символы «в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами», изображенные на мерче коллектива.

На следующий день Троицкого, а также двух гитаристов Рамиля Зейналова и Даниила Буренкова оштрафовали на 1 тыс. руб. каждого за публичную демонстрацию нацистской символики. По данным суда, Троицкий на концерте продавал одежду и печатные издания «с изображением символики нацизма», а гитаристы «публично демонстрировали символику нацизма, изображенную на их футболках».

Троицкий заявил, что выступал на сцене, а не продавал товары. Он отметил, что часть из них привез другой человек, и признал вину, что не позаботился об изъятии любых артистических предметов, которые «могут вызвать малейшее сомнение».