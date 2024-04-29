 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Коррозия металла» приостановила деятельность

Сергей Троицкий: группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность

Музыкальная метал-группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность, заявил газете «Известия» лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий.

«Планы какие? Никаких. Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — пояснил Троицкий.

Он добавил, что ему назначили штраф в размере 132 тыс. руб., а гитаристам коллектива — 50 тыс. руб. и 18 тыс. руб. Барабанщик группы Марк Бейгун впал в кому и лежит в нижегородской больнице, уточнил Паук. Ранее он заявил, что барабанщик находится в коме «после атаки трех бугаев во время нижегородской бойни».

По словам Троицкого, ему и другим участникам группы пришлось провести ночь в «холодных казематах, еще которые были до революции сделаны, потом были в тюрьму НКВД переделаны» на Волжской набережной.

Суд оштрафовал еще двоих участников «Коррозии металла»
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Во время концерта туда ворвались силовики и задержали музыкантов. По словам директора группы Марии Руновой, поводом стали древнеславянские символы «в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами», изображенные на мерче коллектива.

На следующий день Троицкого, а также двух гитаристов Рамиля Зейналова и Даниила Буренкова оштрафовали на 1 тыс. руб. каждого за публичную демонстрацию нацистской символики. По данным суда, Троицкий на концерте продавал одежду и печатные издания «с изображением символики нацизма», а гитаристы «публично демонстрировали символику нацизма, изображенную на их футболках».

Троицкий заявил, что выступал на сцене, а не продавал товары. Он отметил, что часть из них привез другой человек, и признал вину, что не позаботился об изъятии любых артистических предметов, которые «могут вызвать малейшее сомнение».

Теги
«Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий штраф
Материалы по теме
Солиста «Коррозии металла» оштрафовали по статье о нацистской символике
Общество
Суд оштрафовал журналиста за работу в «Медузе»
Политика
Настю Ивлееву оштрафовали на ₽50 тыс. за дискредитацию армии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Автор The Traitor of Arnhem раскрыл тайну шпиона из кембриджской пятерки Политика, 05:20
По меньшей мере 13 человек погибли при ударе Израиля по Рафаху Политика, 05:10
«Коррозия металла» приостановила деятельность Общество, 04:46
Кандидата в президенты США арестовали на митинге за Палестину Политика, 04:17
Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека Политика, 04:11
В Белоруссии начали готовить снайперов из рыболовов и охотников Политика, 03:27
Шойгу поздравил воинские соединения, отличившиеся в военной операции Политика, 02:54
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Кличко рассказал о неоднократных попытках встретиться с Зеленским лично Политика, 02:50
Катар обвинил Израиль и ХАМАС в срыве мирных переговоров Политика, 02:37
Спецназ со спецтехникой покинул центральный проспект Тбилиси Политика, 01:45
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП Общество, 01:33
Экс-госминистра Грузии задержали на акции протеста в Тбилиси Политика, 01:16
Лидер «Коррозии металла» сообщил о коме у барабанщика после задержания Общество, 01:10
Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа Политика, 00:41