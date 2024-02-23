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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу вручил военным ордена Мужества и медали «За отвагу»

Шойгу наградил участников военной операции в День защитника Отечества
Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу вручил участникам военной операции государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу», сообщила пресс-служба военного ведомства. Награждение проходило в штабе Объединенной группировки войск.

«Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами» — сказал Шойгу.

После церемонии награждения министр обороны и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов поздравили военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции с Днем защитника Отечества.

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Накануне, 22 февраля, Шойгу провел награждение российских военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, медалями «Золотая Звезда».

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Сергей Шойгу Минобороны награды орден Мужества медаль «За отвагу»
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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