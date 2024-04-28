Иван Федоров: при взрыве в Запорожье поврежден промышленный объект

В Запорожье сообщили о повреждении промышленного объекта после взрыва

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольном Украине городе Запорожье в результате взрыва был поврежден промышленный объект, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров в телеграм-канале.

По его словам, информация о разрушениях уточняется.

Ранее Федоров несколько раз писал, что в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Позднее он сообщил о взрыве в регионе. «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов уточнило, что взрыв раздался в Запорожье.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

20 апреля власти города сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Ночью в тот день в Запорожье прозвучали два взрыва.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.