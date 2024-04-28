Калужский губернатор рассказал о последствиях падения дронов у нефтебазы

Обшивку резервуара повредили обломки трех беспилотников, сбитых ночью. Разрушений и пострадавших на месте падения дронов нет

Фото: Google Maps

На нефтебазе в городе Людиново Калужской области, возле которой упали три беспилотника, повреждена внешняя обшивка резервуара. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что ночью возле нефтебазы в Людиново упали три беспилотника, сбитые системой ПВО. «Повреждена только внешняя обшивка резервуара», — написал он. Шапша подчеркнул, что разрушений и пожара на месте падения не было.

Губернатор предупредил, что в соцсетях распространяются сообщения о взрыве цистерны с бензином на территории нефтебазы. Он назвал эту информацию недостоверной.

Ранее Шапша написал, что три беспилотника упали в районе нефтебазы в Людиново около 3:40 мск. По его словам, никто не пострадал.

Перед этим Минобороны России отчиталось, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над несколькими регионами. Девять дронов сбили над территорией Брянской области, два — над Белгородской областью, по три — над Курской и Калужской областями.