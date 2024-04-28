 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

⁠Минздрав Латвии не поддержал идею запретить поставки лекарств из России

⁠Минздрав Латвии не поддержал идею запрета лекарств из России и Белоруссии
Сюжет
Война санкций
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

⁠Министерство здравоохранения Латвии не поддерживает идею запрета поставок лекарств из России и Белоруссии, поскольку заменить их нечем. Об этом сообщает TV3.

Член оппозиционного Национального союза Угис Митревиц назвал «абсурдным» тот факт, что лекарства, произведенные в России и Белоруссии, или сырье для них по-прежнему импортируются в Латвию. Он отметил, что такие товары предлагаются государственным и муниципальным учреждениям в рамках государственных закупок.

Минздрав заявил, что медицинские товары или оборудование централизованно не закупаются в России для латвийского здравоохранения, но лекарства являются исключением. Из России и Белоруссии импортируется около 10% лекарств, которые не зарегистрированы в Латвии, но нужны пациентам.

В конце февраля сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону «О сельском хозяйстве и развитии села», которые запрещают ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии для внутреннего потребления. Запрет также распространяется на продукцию, поступающую из третьих стран, если она произведена в России или Белоруссии.

Глава Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов 26 апреля заявил, что Эстония, Литва, Латвия и Финляндия саботируют прохождение грузов, создают на границе искусственные очереди и «ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно». По его словам, на латвийско-российской границе на автомобильном пункте пропуска «Терехово» машины стоят в очереди по 20 дней.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Латвия Белоруссия лекарства медикаменты
Материалы по теме
ФТС обвинила страны Балтии и Финляндию в саботаже на границе
Политика
Таможня призвала клеить акцизные марки на алкоголь в России вместо Латвии
Бизнес
Как Латвия оказалась лидером по поставкам вина в Россию. Инфографика
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
ТАСС узнал, какие подразделения ВМФ войдут в Днепровскую флотилию Политика, 14:01
Кремль назвал изъятие активов России гвоздем в гроб экономики Запада Экономика, 13:58
Конор Макгрегор стал совладельцем крупнейшего промоушена кулачных боев Спорт, 13:43
Минобороны сообщило о взятии под контроль Новобахмутовки в ДНР Политика, 13:37
РФС оценит идею Андрея Тихонова «отправить в Махачкалу» женщину-арбитра Спорт, 13:31
Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село Политика, 13:29
⁠Минздрав Латвии не поддержал идею запретить поставки лекарств из России Политика, 13:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Студента МГУ из Одессы арестовали в Москве за поддержку Украины Политика, 13:08
Федерации выставили счет на €100 тыс. за проверку российских борцов Спорт, 12:44
В ДНР заявили об обнаружении захоронения мирных жителей в Авдеевке Политика, 12:34
Что такое деньги и какие у них функции в экономике Инвестиции, 12:30
AP сообщило об аресте в России журналиста Карелина Политика, 12:28
Умер акционер Уральского банка реконструкции и развития Скубаков Финансы, 12:18
В Стокгольме прошла акция с сожжением Корана Политика, 12:13