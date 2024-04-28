⁠Минздрав Латвии не поддержал идею запретить поставки лекарств из России

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

⁠Министерство здравоохранения Латвии не поддерживает идею запрета поставок лекарств из России и Белоруссии, поскольку заменить их нечем. Об этом сообщает TV3.

Член оппозиционного Национального союза Угис Митревиц назвал «абсурдным» тот факт, что лекарства, произведенные в России и Белоруссии, или сырье для них по-прежнему импортируются в Латвию. Он отметил, что такие товары предлагаются государственным и муниципальным учреждениям в рамках государственных закупок.

Минздрав заявил, что медицинские товары или оборудование централизованно не закупаются в России для латвийского здравоохранения, но лекарства являются исключением. Из России и Белоруссии импортируется около 10% лекарств, которые не зарегистрированы в Латвии, но нужны пациентам.

В конце февраля сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону «О сельском хозяйстве и развитии села», которые запрещают ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии для внутреннего потребления. Запрет также распространяется на продукцию, поступающую из третьих стран, если она произведена в России или Белоруссии.

Глава Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов 26 апреля заявил, что Эстония, Литва, Латвия и Финляндия саботируют прохождение грузов, создают на границе искусственные очереди и «ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно». По его словам, на латвийско-российской границе на автомобильном пункте пропуска «Терехово» машины стоят в очереди по 20 дней.