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На концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде задержали 40 человек

Директор «Коррозии металла» сообщила о 40 задержанных после концерта

Полиция задержала более 40 человек на концерте музыкальной группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС директор группы Мария Рунова.

Среди задержанных лидер группы Сергей Троицкий, два гитариста и еще 40 посетителей клуба, где проходил концерт, уточнила она.

«По последним данным, лидера группы «Коррозия металла» полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацисткой символики», — рассказала Рунова. Она объяснила, что речь идет о «древнеславянских символах в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». Эти символы были изображены на мерче группы, который не предназначался для продажи, добавила директор.

«Правоохранители хотят сделать из выступления группы новую «голую вечеринку», хотя это совсем не так, потому что российское законодательство никто из участников музыкального коллектива не нарушал», — заключила Рунова.

Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде
Общество
Сергей Троицкий

27 апреля группа «Коррозия металла» выступала в нижегородском клубе «Ненависть», когда на концерт ворвались силовики. Троицкого и других музыкантов допрашивали в гримерке, посетителей положили на пол, всем запретили пользоваться мобильной связью. Телеграм-канал Shot писал, что были задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики. Позже Троицкого доставили в отделение полиции. 

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Теги
«Коррозия металла» концерты Нижний Новгород задержание нацистская символика
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