Адвокат Вайнштейна оценил его состояние здоровья фразой «крушение поезда»

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах, попал в больницу. Об этом сообщил его адвокат Артур Айдала, передает Associated Press.

По словам адвоката, Вайнштейна доставили в больницу Бельвью на Манхэттене, когда он вернулся с заседания суда, где ему отменили один из приговоров.

«Они осмотрели его и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем. Он сдает всевозможные анализы. У него что-то вроде крушения поезда в плане здоровья», — сказал Айдала.

Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company и кинопродюсера разгорелся в 2017 году после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди них были и известные актрисы, например, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.

В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. 72-летний продюсер пришел на одно из судебных заседаний с ходунками. В 2023 году ему назначили еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

В апреле текущего года суд Нью-Йорка отменил приговор 2020 года Вайнштейну, по которому он отбывает 23-летний срок, решив, что в качестве свидетелей привлекались люди, не имеющие отношения к процессу.