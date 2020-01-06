Обвиняемый в изнасилованиях Вайнштейн пришел в суд с ходунками

Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в харассменте и изнасилованиях, пришел на первое заседание суда по его делу в Нью-Йорке с ходунками, передает телеканал Sky News.

По словам его адвокатов, Вайнштейн передвигается при помощи ходунков из-за травмы спины. На две их ножки были надеты теннисные мячи.

В конце 2017 года газета The New York Times выпустила материал, в котором десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них были актрисы Ума Турман, Кейт Бланшетт и другие. Продюсер отказывался признать свою вину, но в мае 2018 года сдался полиции. Как сообщала CNN, в деле было два эпизода изнасилования разных женщин.

Вайнштейна отпустили под залог $1 млн и запретили ему покидать территорию штатов Нью-Йорк и Коннектикут, на него также надели электронный браслет слежения. В начале июля 2018 года против него выдвинули еще три обвинения.