НПО машиностроения запатентовало реактивный беспилотник со сложным крылом

Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (НПО машиностроения) оформило патент на беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем и крылом сложной формы, говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

В документах отмечается, что изобретение выполнено «в интегральной компоновке по балансировочной схеме «утка». У БПЛА высокие скоростные и маневренные характеристики, при этом устройство может быть выполнено с помощью стандартного отечественного оборудования и материалов. «Целью заявляемого технического решения является улучшение летных характеристик БПЛА относительно аналогов», — говорится в тексте реферата к патенту.

Беспилотник будет оснащен центральным фюзеляжным грузовым отсеком, цельноповоротным передним оперением со стреловидными консолями, V-образным хвостовым вертикальным оперением с трапециевидными килями. У БПЛА будет крыло сложной формы. Предполагается, что интегральная компоновка будет способствовать увеличению максимального аэродинамического качества и коэффициента подъемной силы. Сложная форма крыла должна улучшить аэродинамические характеристики при полете на больших углах атаки и уменьшить его волновое сопротивление.

В 2022 году президент России Владимир Путин поставил задачу по совершенствованию беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Он отметил, что опыт военной операции на Украине показал, что использование дронов стало «практически повсеместным».

В апреле прошлого года глава государства допустил, что в ближайшее время инвестиции в эту область могут составить 1 трлн руб. Спустя несколько месяцев после этого правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Главной целью стратегии в кабмине назвали появление «новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников».