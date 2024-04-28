 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника

Брянский губернатор сообщил о еще двух сбитых украинских дронах
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Севским районом», — написал Богомаз.

Он добавил, что никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Таким образом, всего в ночь с 27 на 28 апреля в Брянской области было уничтожено девять украинских дронов. Один беспилотник был сбит над Стародубским округом, три — над Выгоничским районом, один — над Трубчевским. Оставшиеся четыре дрона уничтожены над Севским районом.

В двух регионах ввели режим опасности атаки дронов
Политика

25 апреля украинский дрон-камикадзе совершил атаку в Брянской области, попав в пассажирский автобус. Как рассказал Богомаз, атака произошла в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадали четыре человека, в том числе 14-летний ребенок.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны Украина ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Под растаявшим снегом в Подмосковье нашли около десятка дронов
Политика
Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани
Политика
Пять человек пострадали в результате взрыва дрона в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В ДНР упразднят министерство информации Политика, 01:44
Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде Общество, 01:17
Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации Политика, 01:17
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника Политика, 00:52
Силы ПВО сбили семь украинских дронов в Брянской области Политика, 00:09
«Ъ»: силовики стали предлагать обвиняемым контракт с армией вместо срока Политика, 00:05
Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии Политика, 27 апр, 23:59
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В двух регионах ввели режим опасности атаки дронов Политика, 27 апр, 23:39
В Волгограде пенсионерка организовала финансовую пирамиду на ₽1 млрд Общество, 27 апр, 23:31
В Киевской и Харьковской областях прогремели взрывы Политика, 27 апр, 23:05
Юристы оценили идею дать следователям право на приостановку переводов Политика, 27 апр, 23:04
Старовойт сообщил об ударах России в ответ на обстрелы Курской области Политика, 27 апр, 22:41
МИД объяснил задержки при проверке иностранцев на границе Общество, 27 апр, 22:40
В Турции полицейский открыл стрельбу в участке и ранил двух коллег Общество, 27 апр, 22:28