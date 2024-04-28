Брянский губернатор сообщил о еще двух сбитых украинских дронах

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Севским районом», — написал Богомаз.

Он добавил, что никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Таким образом, всего в ночь с 27 на 28 апреля в Брянской области было уничтожено девять украинских дронов. Один беспилотник был сбит над Стародубским округом, три — над Выгоничским районом, один — над Трубчевским. Оставшиеся четыре дрона уничтожены над Севским районом.

25 апреля украинский дрон-камикадзе совершил атаку в Брянской области, попав в пассажирский автобус. Как рассказал Богомаз, атака произошла в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадали четыре человека, в том числе 14-летний ребенок.