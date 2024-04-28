Силы ПВО сбили пять украинских дронов в Брянской области

Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Первые три дрона были уничтожены около 23:00 мск, следующие два — около 23:15 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что один дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом. Еще три беспилотника — над Выгоничским районом, один — над Трубчевским.

По итогам всех попыток атак пострадавших и разрушений в регионе нет, добавил Богомаз.

В ночь на 27 апреля украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что было подавлено более десяти беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Нефтеперерабатывающий завод группы компаний «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов.