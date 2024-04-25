В Брянской области дрон ВСУ попал в автобус, четверо пострадали

Из-за удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области пострадали четыре человека

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В Брянской области дрон ВСУ попал в пассажирский автобус, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, атака была совершена дроном-камикадзе в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадали четыре человека — все они гражданские люди. Среди них ребенок 14 лет. «В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз.

Губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, им окажут материальную помощь.

Утром 25 апреля украинский дрон попал в легковой автомобиль, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дроны атаковали Новокарловку Пологовского района Запорожской области. Во время атаки один беспилотник врезался в машину. Там ехали супруги, они погибли. У них остались дома четверо детей.