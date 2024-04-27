В Курской и Воронежской областях объявили режим опасности атаки беспилотников

В двух регионах ввели режим опасности атаки дронов

В Курской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Такой же режим объявили на территории Воронежской области, рассказал губернатор Александр Гусев.

За последние сутки Курская область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. По словам Старовойта, в течение дня в регионе были обстреляны поселки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района.

Кроме того, у села Николаево-Дарьино Суджанского района и деревни Гордеевка Кореневского района были сбиты беспилотники. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили еще несколько дронов близ Нового Пути и деревни Елизаветовка Глушковского района, а также пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе.

Российские военные, как отметил губернатор, нанесли ответные удары по украинским позициям.