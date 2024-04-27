В двух регионах ввели режим опасности атаки дронов
В Курской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.
Такой же режим объявили на территории Воронежской области, рассказал губернатор Александр Гусев.
За последние сутки Курская область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. По словам Старовойта, в течение дня в регионе были обстреляны поселки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района.
Кроме того, у села Николаево-Дарьино Суджанского района и деревни Гордеевка Кореневского района были сбиты беспилотники. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили еще несколько дронов близ Нового Пути и деревни Елизаветовка Глушковского района, а также пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе.
Российские военные, как отметил губернатор, нанесли ответные удары по украинским позициям.
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