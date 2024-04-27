На фронтмена группы «Автоспорт» составили протокол за дискредитацию армии

Тверской суд в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Тверской суд Москвы 7 мая рассмотрит дела о дискредитации армии и демонстрации экстремистской символики в отношении фронтмена российской инди-рок-группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова, следует из информации в картотеке суда.

Один из протоколов, поступивший в суд, предусматривает штраф 50 тыс. руб., второй — до 15 суток ареста.

Тверской суд Москвы 25 апреля оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. Поводом стали посты в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) с негативным отношением к военной операции.

Дзержинский районный суд 23 апреля назначил 30 тыс. руб. штрафа главному редактору «Петербургского театрального журнала» Марине Дмитревской по делу о дискредитации армии России.