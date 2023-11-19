Егор Крид подал иск к Мизулиной и Лиге безопасного интернета

Иск подан в Замоскворецкий суд, суть претензий не ясна. Мизулина обвиняла Крида в распространении незаконной рекламы казино, за это Twitch блокировал его канал. Ранее у нее были публичные конфликты с Моргенштерном и Oxxxymiron

Егор Крид (Егор Булаткин) (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Замоскворецкий суд Москвы к Лиге безопасного интернета и ее руководителю Екатерине Мизулиной, следует из картотеки дел суда.

Детали иска в картотеке не приводятся. Дело было зарегистрировано 16 ноября.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы и к PR-директору Егора Крида.

Екатерина Мизулина — дочь сенатора Елены Мизулиной. Лига безопасного интернета появилась в 2011 году, ее создание поддержали МВД России, Минкомсвязи и комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. «Основная цель — создание безопасного пространства Интернета на территории Российской Федерации», — сказано на сайте организации.

Мизулина несколько раз упоминала Егора Крида в своем телеграм-канале, говоря о рекламе онлайн-казино. В марте 2023 года она упомянула певца в списке блогеров, размещающих «незаконную рекламу казино» в своих аккаунтах в соцсетях.

В частности, она публиковала скрин из YouTube-канала «Логово Крида», на котором загружен стрим с игрой в онлайн-казино. На канал подписаны чуть больше трех тысяч человек, в официальном телеграм-канале Крида он не упоминается. На музыкальном YouTube-канале Крида более 6 млн подписчиков. У него есть еще два канала — Kreed Live и Krerd Family, число подписчиков на них — 600 тыс. и 800 тыс. соответственно.

В апреле этого года Мизулина сообщила, что по решению Роскомнадзора и ФНС после обращений Лиги безопасного интернета из-за незаконной рекламы казино ресурсы почти 15 стримеров в Telegram, Twitch и Kick (две последние — платформы для стриминга игр) внесены в реестр запрещенных сайтов. Среди них был и Егор Крид (EGORKREED).

После этого Крида заблокировали на Twitch. В начале августа он сообщил, что канал разблокирован после 99 дней «бана». «Добро рано или поздно всегда побеждает зло», — так прокомментировал это событие Крид.

В октябре Мизулина заявила, что в отношении Крида полиция проводит проверку из-за «незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр». Она указала, что прежде от Лиги безопасного интернета поступало обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, в этом было отказано, и Лига обжаловала данное решение в прокуратуре. МВД или прокуратура официально не сообщали о проведении проверки.

Мизулина и Лига безопасного интернета ранее критиковали и других артистов и блогеров. Так, в конце 2021 года Мизулина вступила в публичный конфликт с рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев, признан Минюстом иноагентом), обвинив его, в числе прочего, в пропаганде наркотиков. Моргенштерн в ответ попросил «не пиарить» себя за счет его имени. Также после обращений Лиги была инициирована проверка в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан Минюстом иноагентом) .