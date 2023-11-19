 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Егор Крид подал иск к Мизулиной и Лиге безопасного интернета

Певец Егор Крид подал иск к Екатерине Мизулиной и Лиге безопасного интернета
Иск подан в Замоскворецкий суд, суть претензий не ясна. Мизулина обвиняла Крида в распространении незаконной рекламы казино, за это Twitch блокировал его канал. Ранее у нее были публичные конфликты с Моргенштерном и Oxxxymiron
Егор Крид (Егор Булаткин)
Егор Крид (Егор Булаткин) (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Замоскворецкий суд Москвы к Лиге безопасного интернета и ее руководителю Екатерине Мизулиной, следует из картотеки дел суда.

Детали иска в картотеке не приводятся. Дело было зарегистрировано 16 ноября.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы и к PR-директору Егора Крида.

Екатерина Мизулина — дочь сенатора Елены Мизулиной.

Лига безопасного интернета появилась в 2011 году, ее создание поддержали МВД России, Минкомсвязи и комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. «Основная цель — создание безопасного пространства Интернета на территории Российской Федерации», — сказано на сайте организации.

Мизулина несколько раз упоминала Егора Крида в своем телеграм-канале, говоря о рекламе онлайн-казино. В марте 2023 года она упомянула певца в списке блогеров, размещающих «незаконную рекламу казино» в своих аккаунтах в соцсетях.

В частности, она публиковала скрин из YouTube-канала «Логово Крида», на котором загружен стрим с игрой в онлайн-казино. На канал подписаны чуть больше трех тысяч человек, в официальном телеграм-канале Крида он не упоминается. На музыкальном YouTube-канале Крида более 6 млн подписчиков. У него есть еще два канала — Kreed Live и Krerd Family, число подписчиков на них — 600 тыс. и 800 тыс. соответственно.

Суд обязал телеграм-канал Mash выплатить Криду ₽350 тыс. за клевету
Общество
Егор Крид

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

В апреле этого года Мизулина сообщила, что по решению Роскомнадзора и ФНС после обращений Лиги безопасного интернета из-за незаконной рекламы казино ресурсы почти 15 стримеров в Telegram, Twitch и Kick (две последние — платформы для стриминга игр) внесены в реестр запрещенных сайтов. Среди них был и Егор Крид (EGORKREED).

После этого Крида заблокировали на Twitch. В начале августа он сообщил, что канал разблокирован после 99 дней «бана». «Добро рано или поздно всегда побеждает зло», — так прокомментировал это событие Крид.

В октябре Мизулина заявила, что в отношении Крида полиция проводит проверку из-за «незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр». Она указала, что прежде от Лиги безопасного интернета поступало обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, в этом было отказано, и Лига обжаловала данное решение в прокуратуре. МВД или прокуратура официально не сообщали о проведении проверки.

Мизулина и Лига безопасного интернета ранее критиковали и других артистов и блогеров. Так, в конце 2021 года Мизулина вступила в публичный конфликт с рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев, признан Минюстом иноагентом), обвинив его, в числе прочего, в пропаганде наркотиков. Моргенштерн в ответ попросил «не пиарить» себя за счет его имени. Также после обращений Лиги была инициирована проверка в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан Минюстом иноагентом) .

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Маргарита Овсянникова
Егор Крид Екатерина Мизулина Лига безопасного интернета казино
Егор Крид фото

Егор Крид

певец

25 июня 1994 года
Материалы по теме
Мизулина подтвердила блокировки счетов блогеров из-за неуплаты налогов
Технологии и медиа
Мизулина сообщила о деле против блогера Некоглая по статье о клевете
Политика
PR-менеджер Егора Крида назвала фейком данные о его долге перед налоговой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Лукаку забил Азербайджану четыре гола за 20 минут в матче отбора Евро Спорт, 21:24
Егор Крид подал иск к Мизулиной и Лиге безопасного интернета Общество, 21:17
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 21:07
Часть эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области Политика, 21:07
Приток Амазонки стал высыхать из-за Эль-Ниньо. Видео Общество, 21:00
В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией Политика, 20:58
Лайнер Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров Общество, 20:49
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 20:36
Опрос NBC показал спад рейтинга Байдена до минимума за президентский срок Политика, 20:34
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 20:12
Число жертв урагана в Кемеровской области выросло до трех Общество, 20:01
В Первой лиге вратарь не смог принять мяч и забил в свои ворота. Видео Спорт, 19:58
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 19:39
«Авангард» выиграл девятый матч подряд в КХЛ Спорт, 19:37