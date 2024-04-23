Главреда театрального журнала оштрафовали по делу о дискредитации армии
Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская оштрафована на 30 тыс. руб. по делу о дискредитации армии России, сообщила РБК глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Такое решение принял Дзержинский районный суд.
Журналистка опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором, как заявили в суде, содержалась информация, дискредитирующая использование вооруженных сил.
Как уточняет телеканал «78», театральный критик в интернете критиковала власти России, выражала поддержку украинскому народу и людям, признанным в России иностранными агентами.
Дело было заведено по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Предельный штраф по ней — 50 тыс. руб.
Дмитревской 70 лет. Она возглавляет театральное издание с основания в 1992 году. Дмитревская — профессор Петербургской государственной академии театрального искусства, кандидат искусствоведения, театральный критик и театровед.
Дмитревская летом 2022 года называла себя настоящим патриотом России и объясняла, что ориентируется на фразу поэта Николая Некрасова: «Кто живет без печали и гнева — тот не любит Отчизны своей». «Квасной патриотизм» она назвала тупиковым действием.
В 2020 году, еще до начала Россией военной операции, журналистка отмечала, что в театрах мало представлены бои в Донбассе. «О войне в Украине говорить надо. Но театр говорит мало», — подчеркивала она.
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