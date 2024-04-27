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Война санкций ,  
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В Кремле отреагировали на нежелание Бельгии поддержать обмен активами

Кремль назвал трудностью отказ Бельгии поддержать обмен активами
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Действия зарубежных властей и организаций, которые препятствуют обмену замороженных активов россиян, создают трудности на пути разблокировки денег, но российские власти продолжат работу на этом направлении. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Как заявили «РБК Инвестициям» в Минфине Бельгии, ведомство отказалось признать силу указа Путина об обмене заблокированными активами. Депозитарий Clearstream, в свою очередь, сообщил, что не будет оказывать поддержку инвесторам в рамках процессов, которые Москва инициировала для разблокировки активов россиян.

«Безусловно [это может помешать обмену]. Как минимум это не будет способствовать обмену активами», — сказал Песков. Он добавил, что «это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу».

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Механизм обмена начал обсуждаться в августе, когда глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Центробанк и правительство подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов россиян для обмена на отечественные. На первом этапе планировалось разблокировать счета типа С, где хранятся замороженные активы иностранцев, на сумму около 100 млрд руб. Таким образом, согласно этой схеме, власти должны разморозить иностранные деньги в России, а отечественные инвесторы — получить их взамен замороженных за рубежом бумаг.

В указе Путина говорится, что сделки с иностранцами будут заключаться «путем проведения торгов». Условия проведения таких торгов и совершения сделок (операций) должна будет установить правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сказано в тексте указа.

Какие еще особенности сделок устанавливает указ

  • Для сделок с иностранными ценными бумагами не нужно получать разрешение правительственной комиссии.
  • В соответствии с президентским указом № 81, который был принят весной прошлого года, все сделки с иностранцами, в результате которых возникает право собственности на ценные бумаги, необходимо согласовывать. Обмен выведен из-под действия этого указа.
  • Разрешаются сделки российских инвесторов с лицами из недружественных государств, в результате которых возникает право собственности на иностранные ценные бумаги.

Но надо соблюсти два условия: во-первых, бумаги должны храниться за рубежом; во-вторых, рассчитываться за бумаги также нужно в иностранной инфраструктуре. При этом из-под действия данной нормы указа выводятся российские ценные бумаги и еврооблигации.

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Теги
Дмитрий Песков зарубежные активы Бельгия Clearstream
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