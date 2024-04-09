В Литве задержали подозреваемого в нападениях на посольство России
Полиция Литвы задержала подозреваемого в атаках на посольство России в Вильнюсе с использованием «коктейлей Молотова». Об этом сообщает Delfi.
По данным полиции, ночью 7 апреля неизвестный бросил в здание диппредставительства бутылку с зажигательной смесью. В результате был поврежден фасад. На следующий день нападение повторилось.
Криминалисты Главного комиссариата полиции начали расследование по факту причинения ущерба имуществу общеопасным способом. Посольство ранее сообщило, что в результате атак никто не пострадал.
По делу задержали подозреваемого 1974 года рождения. Этот человек уже попадал в поле зрения полиции, отмечает Delfi. Задержанный находится под арестом, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.
В мае 2023 года атакам подверглось консульство России в городе Мариехамн на Аландских островах Финляндии. На территорию дипломатического представительства бросили взрывное шумовое устройство и иные предметы.
МИД России сообщил, что зданию консульства был нанесен материальный ущерб. Ведомство направило ноту протеста Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.