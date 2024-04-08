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Политика ,  
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В посольство России в Литве кинули «коктейли Молотова»

Полиция Литвы: 7 и 8 апреля в российское посольство бросили «коктейли Молотова»
Ночью на 7 и 8 апреля в российское посольство в Вильнюсе кинули бутылки с зажигательной смесью. Представитель полиции заявил, что мотивы преступлений пока не известны
Посольство России в районе Жверинас в Вильнюсе
Посольство России в районе Жверинас в Вильнюсе (Фото: Посольство Российской Федерации в Литовской Республике)

Департамент полиции Литвы сообщил, что 7 и 8 апреля в здание российского посольства в Вильнюсе бросили бутылки с зажигательной смесью, передает литовский портал Delfi. В самом посольстве подтвердили эту информацию и добавили, что пострадавших нет.

Первый инцидент произошел ночью 7 апреля: по данным полиции, злоумышленник бросил «коктейль Молотова», который повредил стену здания. Полученный ущерб устанавливается.

По факту уничтожения имущества общеопасным способом начато досудебное расследование, передает местный портал Madeinvilnius. Литовский закон предусматривает за подобные действия штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

Во второй раз неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью ночью 8 апреля. По этому инциденту также начато досудебное расследование.

В мае 2023 года консульство России в городе Мариехамн на Аландских островах Финляндии подверглось атакам: на его территорию бросили взрывное шумовое устройство и иные предметы. «Зданию консульства нанесен материальный ущерб», — говорилось в сообщении МИД России. Ведомство направило ноту протеста Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.

«Исходим из того, что финская сторона будет должным образом исполнять свои международные обязательства, в том числе предусмотренную ч. 3 ст. 31 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года специальную обязанность принимать все надлежащие меры для защиты консульских помещений от всяких вторжений или нанесения ущерба», — заявили тогда в российском МИДе.

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Георгий Смирнов
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Яна Баширова
Литва посольство России «коктейль Молотова»
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