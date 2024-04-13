 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание владимирского правительства

Мужчина бросил емкость с зажигательной смесью в здание правительства Владимирской области, а также в припаркованную рядом машину сотрудницы администрации. Его задержали, никто не пострадал, заявили в областном правительстве
Фото: Правительство Владимирской области
Фото: Правительство Владимирской области

Во Владимире неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание областного правительства, никто не пострадал, мужчину задержали, сообщают «Владимирские новости».

По данным издания, емкость отскочила и упала рядом, также мужчина поджег машину.

Правительство Владимирской области заявило, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью у здания областных властей. «Злоумышленник задержан. Никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении областного правительства.

Телеграм-канал Mash пишет, что в здание правительства кинули как минимум две бутылки с зажигательной смесью, по словам очевидцев, прозвучало 3-4 взрыва с разницей в 30-40 секунд. Канал публикует момент взрыва.

Во двор посольства в Молдавии бросили бутылки с зажигательной смесью
Политика
Обстановка у посольства России в Кишинёве

По информации телеграм-канала Baza, бутылка с зажигательной смесью ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрикошетила и упала на землю. Второй «коктейль Молотова» мужчина бросил в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль, пишет канал. Baza утверждает, что сгорела машина начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Инны Дыровой. С задержанным мужчиной работают сотрудники ФСБ, добавил канал.

По данным телеграм-канала SHOT, загорелась припаркованная рядом со зданием правительства машина, поскольку в нее попал один из «коктейлей Молотова». Канал также приписывает сгоревший автомобиль Дыровой.

В управлении СК по Владимирской области сообщили РБК, что не обладают информацией по этому вопросу. В областном управлении МВД заявили, что разбираются в ситуации.

В марте жительница Кирова бросила «коктейль Молотова» в окно здания правительства области, ее задержали, никто не пострадал. Произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. По данным правоохранительных органов, девушка пошла на такой шаг из-за мошенников, которые пообещали вернуть ей украденные со счета деньги, если она бросит зажигательную смесь в окно здания правительства.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова Яна Баширова
Владимир Владимирская область коктейль Молотова
Материалы по теме
В Коломне бросили «коктейль Молотова» в дом генконструктора КБМ
Общество
В Севастополе в военную комендатуру бросили «коктейль Молотова»
Общество
Девушка бросила коктейль Молотова у двух участков в Петербурге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Германия поставит Украине еще один Patriot Политика, 17:36
Богомаз сообщил о пострадавшей при обстреле поселка в Брянской области Политика, 17:35
«Балтика» забила «Ахмату» пять голов в первом тайме матча РПЛ Спорт, 17:30
При ударе по машиностроительному заводу в Луганске пострадали 9 человек Политика, 17:23
«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области Общество, 17:19
Мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание владимирского правительства Общество, 17:12
Эр-Рияд сократил ожидания по плану строительства города длиной 170 км Экономика, 17:10
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Украинский форвард возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Испании Спорт, 17:08
В результате обстрела Горловки пострадали семь человек Политика, 16:56
Главный тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос об отставке Спорт, 16:52
Губернатор сообщил, сколько «большой воде» осталось до Кургана Общество, 16:31
Китайский клуб Слуцкого впервые в сезоне не смог одержать победу Спорт, 16:31
Пенсионерку в Чебоксарах задержали по подозрению в убийстве внука Общество, 16:19
Муж Блиновской уехал в зону боевых действий по контракту Бизнес, 16:14