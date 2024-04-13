Мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание владимирского правительства

Мужчина бросил емкость с зажигательной смесью в здание правительства Владимирской области, а также в припаркованную рядом машину сотрудницы администрации. Его задержали, никто не пострадал, заявили в областном правительстве

Фото: Правительство Владимирской области

Во Владимире неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание областного правительства, никто не пострадал, мужчину задержали, сообщают «Владимирские новости».

По данным издания, емкость отскочила и упала рядом, также мужчина поджег машину.

Правительство Владимирской области заявило, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью у здания областных властей. «Злоумышленник задержан. Никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении областного правительства.

Телеграм-канал Mash пишет, что в здание правительства кинули как минимум две бутылки с зажигательной смесью, по словам очевидцев, прозвучало 3-4 взрыва с разницей в 30-40 секунд. Канал публикует момент взрыва.

По информации телеграм-канала Baza, бутылка с зажигательной смесью ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрикошетила и упала на землю. Второй «коктейль Молотова» мужчина бросил в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль, пишет канал. Baza утверждает, что сгорела машина начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Инны Дыровой. С задержанным мужчиной работают сотрудники ФСБ, добавил канал.

По данным телеграм-канала SHOT, загорелась припаркованная рядом со зданием правительства машина, поскольку в нее попал один из «коктейлей Молотова». Канал также приписывает сгоревший автомобиль Дыровой.

В управлении СК по Владимирской области сообщили РБК, что не обладают информацией по этому вопросу. В областном управлении МВД заявили, что разбираются в ситуации.

В марте жительница Кирова бросила «коктейль Молотова» в окно здания правительства области, ее задержали, никто не пострадал. Произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. По данным правоохранительных органов, девушка пошла на такой шаг из-за мошенников, которые пообещали вернуть ей украденные со счета деньги, если она бросит зажигательную смесь в окно здания правительства.