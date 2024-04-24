Прокуратура Молдавии назвала детали уголовного дела против главы Гагаузии

Евгения Гуцул (Фото: Владислав Кулемза / Reuters)

Антикоррупционная прокуратура Молдавии завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и одного из сотрудников главного офиса партии «Шор» в Кишиневе, передает издание Newsmaker.

Гуцул предъявлены два обвинения. Первое касается периода с 2019 по 2022 год, когда она работала секретарем в партии «Шор», признанной незаконной в Молдавии. Гуцул обвиняют в том, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Речь идет о почти 42,5 млн леев (около 223 млн руб.).

Второе обвинение — координация Гуцул деятельности некоторых офисов партии «Шор». По данным следствия, с октября по ноябрь 2022 года политик отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

В этом уголовном деле также фигурирует сообщница Гуцул, которая руководила главным офисом партии в Кишиневе. С октября по ноябрь 2022 года она также сознательно получала деньги для финансирования деятельности партии — 9,7 млн леев (51 млн руб.). Их потратили на организацию протестов и выплаты вознаграждений членам партии.

Обвиняемые свою вину не признали. По закону за это преступление физическим лицам грозит штраф до 92,5 тыс. леев или до семи лет тюрьмы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Сам Гуцул, ранее комментируя уголовное дело против нее, говорила, его завели по указанию президента Молдавии Майи Санду. «Она мстит жителям Гагаузии за те плакаты, за тот «теплый» прием, которым ее хотели встретить», — заявила Гуцул.

Под «теплым» приемом она подразумевала демонстрации, которые прошли во время визита Санду 29 марта (президент республики присутствовала на открытии строительства линии электропередачи Вулканешты — Кишинев). Тогда вдоль дорог, по которым должен был проехать ее кортеж, стояли местные жители с плакатами «Майя, убирайся из Гагаузии», «Чемодан, вокзал, Румыния», «Майя, тебя здесь не ждут» и «Руки прочь от Гагаузии». Санду назвала эти акции проплаченными.