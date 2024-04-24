 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Прокуратура Молдавии назвала детали уголовного дела против главы Гагаузии

Прокуратура Молдавии передала в суд материалы дела против главы Гагаузии Гуцул
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Владислав Кулемза / Reuters)

Антикоррупционная прокуратура Молдавии завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и одного из сотрудников главного офиса партии «Шор» в Кишиневе, передает издание Newsmaker.

Гуцул предъявлены два обвинения. Первое касается периода с 2019 по 2022 год, когда она работала секретарем в партии «Шор», признанной незаконной в Молдавии. Гуцул обвиняют в том, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Речь идет о почти 42,5 млн леев (около 223 млн руб.).

Второе обвинение — координация Гуцул деятельности некоторых офисов партии «Шор». По данным следствия, с октября по ноябрь 2022 года политик отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе.

В этом уголовном деле также фигурирует сообщница Гуцул, которая руководила главным офисом партии в Кишиневе. С октября по ноябрь 2022 года она также сознательно получала деньги для финансирования деятельности партии — 9,7 млн леев (51 млн руб.). Их потратили на организацию протестов и выплаты вознаграждений членам партии.

Обвиняемые свою вину не признали. По закону за это преступление физическим лицам грозит штраф до 92,5 тыс. леев или до семи лет тюрьмы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Как уголовное дело против главы Гагаузии скажется на ситуации в Молдавии
Политика
Евгения Гуцул

Сам Гуцул, ранее комментируя уголовное дело против нее, говорила, его завели по указанию президента Молдавии Майи Санду. «Она мстит жителям Гагаузии за те плакаты, за тот «теплый» прием, которым ее хотели встретить», — заявила Гуцул.

Под «теплым» приемом она подразумевала демонстрации, которые прошли во время визита Санду 29 марта (президент республики присутствовала на открытии строительства линии электропередачи Вулканешты — Кишинев). Тогда вдоль дорог, по которым должен был проехать ее кортеж, стояли местные жители с плакатами «Майя, убирайся из Гагаузии», «Чемодан, вокзал, Румыния», «Майя, тебя здесь не ждут» и «Руки прочь от Гагаузии». Санду назвала эти акции проплаченными.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Евгения Гуцул Молдавия Гагаузия уголовное дело
Материалы по теме
Башкан Гагаузии высказалась за федерализацию Молдавии
Политика
Беглый политик и башкан Гагаузии создали в Москве блок «Виктория»
Политика
Гуцул заявила о желании Молдавии ликвидировать Гагаузию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе» Общество, 12:09
«Тинькофф» запустит новых ассистентов без «помощника Олега» Финансы, 12:06
Замминистра обороны Тимура Иванова отправили в СИЗО «Лефортово» Общество, 12:05
Мэр Харькова заявил о прекращении генерации электричества в городе Политика, 12:04
Шри-Ланка заявила о планах вступить в БРИКС Политика, 12:03
Главу Федерации футбола Замбии арестовали за отмывание денег Спорт, 12:02
Акселерация под другим углом: как Драйвер ускоряет ИТ-проекты Компании, 12:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
На Украине вынесли приговоры военным за неповиновение в Крынках Политика, 11:59
В Одессе нанесли удар по месту хранения автомобилей Политика, 11:53
Почему Китай переходит на «экономику для пожилых» — The Economist Pro, 11:48
Прокуратура Молдавии назвала детали уголовного дела против главы Гагаузии Политика, 11:46
Украинская фигуристка опровергла свои слова про дочь Тутберидзе Спорт, 11:42
Мэрия выставит на торги три земельных участка в Новой Москве Город, 11:39
Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии Политика, 11:36