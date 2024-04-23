Молдавский блок «Победа» сообщил о допросах после визита в Москву

Молдавский блок «Победа» сообщил о допросах после визита в Москву

У вернувшихся из Москвы представителей молдавского оппозиционного блока «Победа» в аэропорту Кишинева конфисковали деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы объединения.

Участников встречи молдавской оппозиции, которая накануне прошла в Москве, задержали в аэропорту Кишинева. Часть из них отправили на допрос, заявили в пресс-службе объединения.

Некоторым из делегатов московского съезда вызвали скорую, сообщили в блоке «Победа». В произошедшем оппозиционеры обвинили администрацию президента Молдавии Майи Санду и правящую Партию действия и солидарности.

В объединении призвали международное сообщество отреагировать на произошедшее.

Молдавские политики учредили оппозиционный блок «Победа» на московском съезде 21–22 апреля. Объединение создали в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью 2024 года в Молдавии. Члены блока выступают против евроинтеграции страны, а также за сотрудничество и взаимовыгодные партнерские связи с Россией.

Участниками съезда в Москве стали, в частности, беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Среди тех, кого в аэропорту Кишинева отправили на допрос, была лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска. Она заявила, что представители спецслужбы пригрозили ей уголовной ответственностью из-за частых поездок в Москву и встреч с официальными лицами.