Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи

О задержании двух человек за убийство жителей Подо-Калиновки и Абрикосовки стало известно этим днем. По данным СМИ, среди жертв — глава одного из этих сел

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Семь человек были убиты в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах. Источник РБК в региональном управлении МВД подтвердил эти данные.

В связи с убийством задержали двух человек, они сознались в убийствах, у них нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты, сообщили ранее источники РБК. По словам одного из источников, один из задержанных ранее был судим. В 2005 году его признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). В 2021 году его осудили за кражу (ч. 2 ст. 158 УК).

По этому делу задержаны двое российских военных — Александр Осипов и Александр Кайгородцев, сообщили этим днем «Коммерсантъ» и Baza. По данным телеграм-канала, тела трех жертв обнаружили в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой обнаружили женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывного устройства. Позднее обнаружили еще два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину.

Газета написала, что одной из убитых в Абрикосовке оказалась глава села Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур. Задержанные, по данным «Коммерсанта», служили в 144-й мотострелковой бригаде. Однако источник «РИА Новости» эти данные опроверг.

Он также рассказал, что задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, рассказал собеседник агентства. Он добавил, что среди погибших также хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.