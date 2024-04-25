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В Москве из-за репетиций парада к 9 мая перекроют несколько улиц

Дептранс Москвы: из-за репетиций парада в столице перекроют несколько улиц
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В центре Москве 26 апреля, 2 и 5 мая временно ограничат движение транспорта из-за репетиций парада ко Дню Победы, сообщает городской дептранс.

На участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади движение перекроют 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00, а также 5 мая — с 5:00 до 8:00. Ограничения будут действовать и на центральных набережных Москвы 26 апреля и 2 мая с 17:30, а также 5 мая с 5:30 до окончания мероприятий.

Повторно движение перекроют на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта 26 апреля и 2 мая — с 23:30, а 5 мая — с 10:00; а также на участке Садового кольца, Нового Арбата и Большого Каменного моста 26 апреля и 2 мая с 22:30.

В районе Таганской площади будет двустороннее движение: с 16:30 26 апреля до 3:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 3:00 3 мая и с 5:00 до 13:00 5 мая.

В ведомстве добавили, что на этих участках запрещена парковка с 25 до 27 апреля и с 1 до 9 мая.

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В 2024 году исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. Военная техника выехала в Москву еще 18 апреля. Генеральная репетиция парада в Москве пройдет 5 мая.

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