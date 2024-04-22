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Движение в центре Москвы закроют 23 апреля для репетиции парада

Центр Москвы будет перекрыт вечером 23 апреля для репетиции парада
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Движение транспорта в Тверском районе Москвы временно будет перекрыто вечером во вторник, 23 апреля, из-за репетиции парада Победы, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение в центре Москвы закроют 23 апреля для репетиции парада

С 21:00 нельзя будет проехать по улице Тверская от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Также движение закроют по 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека.

Кроме того, перекроют съезд на Тверскую от станции метро «Маяковская» от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская.

По Моховой улице нельзя будет проехать от Воздвиженки до Тверской. По Охотному Ряду — от Тверской до Большой Дмитровки. По Большой Никитской — от Моховой до Романова переулка.

Кратковременно может быть остановлено движение и по всей протяженности Тверского, Страстного бульваров и в Большом Путинковском переулке (от Малой Дмитровки до Тверской).

В Москву направилась военная техника для участия в параде Победы
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Московские власти просят горожан заранее рассчитывать маршруты своих передвижений с учетом предстоящих ограничений. Как правило, репетиция парада завершается после 1:00 следующего дня.

В ФСО объяснили закрытие Красной площади
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Фото:Станислав Тихомиров / ТАСС

Военная техника выехала в Москву для участия в параде Победы 9 мая еще на прошлой неделе.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве пройдет 5 мая. В середине апреля Красную площадь перекрывали, корреспондент «РИА Новости» сообщил, что на брусчатку уже нанесли разметку для проведения репетиций парада.

В 2024 году исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация.

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Москва репетиция парада перекрытие движения Парад Победы
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