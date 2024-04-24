Эрдоган словами «с этим покончено» охарактеризовал торговлю с Израилем

Эрдоган: Турция больше не ведет активную торговлю с Израилем

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

Турция больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено», — сказал он (цитата по TRT Haber).

Эрдоган добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всего региона «Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа достигло 45 тыс. Закрывать глаза на эту цифру мы не можем. Число раненых достигло 75 тыс.», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент неоднократно критиковал Израиль за действия в секторе Газа. Несколько раз он сравнил действия Нетаньяху с действиями Гитлера. Спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с израильским премьером.

Президент Турции подчеркивал, что для решения конфликта требуется создать независимое палестинское государство в границах 1967 года, столицей которого станет Восточный Иерусалим.

В конце октября 2023 года Израиль отозвал своих дипломатов из Турции для «переоценки» отношений двух стран. Глава израильского МИДа Эли Коэн в декабре заявил, что посол не вернется в Турцию, пока президентом этой страны остается Реджеп Тайип Эрдоган.