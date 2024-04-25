Песков заявил, что Путин и бизнес остались довольны съездом РСПП

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин и представители бизнеса остались довольны беседой на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Диалог будет продолжаться, правительство работает. Планы уже и на май, и на июнь по совещаниям», — добавил Песков, комментируя итоги закрытой встречи главы государства с бизнесом.

Съезд прошел днем 25 апреля. В ходе встречи Путин ответил на вопросы бизнесменов, которые касались самых разных тем — от новой системы налогообложения до военной операции на Украине. По словам Путина, многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы, их следует и дальше поддерживать.

Перед выступлением главы государства на съезде РСПП выступил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что в России назрела необходимость «налоговой донастройки», ее планируется обсудить с правительством и представителями бизнеса в середине мая, чтобы решения были готовы к весенней сессии.