Путин пообещал «навести порядок» в Донбассе

Путин называл одной из целей военной операции защиту населения Донбасса от «геноцида Киева». Выступая на съезде РСПП, он отметил, что на страдания жителей новых регионов после 2014 года больно смотреть, но «мы наведем там порядок»

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

На страдания жителей Донбасса от Украины после 2014 года больно смотреть, но Россия наведет там порядок, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», — сказал глава государства.

По его словам, многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы, необходимо и далее продолжать поддержку. Также Путин отметил, что успех на поле боя сегодня зависит от оперативности и эффективности решения технологических задач и Россия с этими задачами успешно справляется.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина итоги голосования не признала и считает эти территории оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать новые регионы всеми способами.

Согласно проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 227 429 человек. По данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тыс. паспортов должны быть выданы до конца 2023 года.

Путин в январе говорил, что новые регионы получили 1,077 трлн руб. финансирования в 2023 году и уже начали платить налоги в бюджет. Ранее он отмечал, что на финансирование этих территорий в бюджете предусмотрено свыше 1 трлн руб. ежегодно