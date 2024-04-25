Путин пообещал «навести порядок» в Донбассе
На страдания жителей Донбасса от Украины после 2014 года больно смотреть, но Россия наведет там порядок, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», — сказал глава государства.
По его словам, многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы, необходимо и далее продолжать поддержку. Также Путин отметил, что успех на поле боя сегодня зависит от оперативности и эффективности решения технологических задач и Россия с этими задачами успешно справляется.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина итоги голосования не признала и считает эти территории оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать новые регионы всеми способами.
Согласно проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 227 429 человек. По данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тыс. паспортов должны быть выданы до конца 2023 года.
Путин в январе говорил, что новые регионы получили 1,077 трлн руб. финансирования в 2023 году и уже начали платить налоги в бюджет. Ранее он отмечал, что на финансирование этих территорий в бюджете предусмотрено свыше 1 трлн руб. ежегодно
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