Суд заочно арестовал автора YouTube-канала «КраСава» Евгения Савина
Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца блогера Евгения Савина. Об этом сообщается на сайте суда.
Отсчет срока ареста будет вестись с момента экстрадиции или задержания на территории России, постановил суд. Дело против блогера было возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация армии).
Савин — бывший футболист (во время спортивной карьеры выступал за «Томь», «Анжи» и «Амкар», даже вызывался в сборную, но на поле так и не вышел) и телекомментатор. Сейчас наиболее известен как автор YouTube-канала «КраСава» (сейчас на него подписаны 1,1 млн человек). Весной 2022 года Савин покинул Россию и переехал на Кипр. Он стал владельцем выступающего во втором кипрском дивизионе клуба Ypsonas и переименовал его в FC Krasava — Eny Ypsonas.
14 февраля стало известно, что МВД России объявило Савина в розыск. Как сообщал ранее телеграм-канал «Осторожно, новости», экспертиза выявила дискредитацию российской армии в его интервью Ксении Собчак.
После сообщений о розыске клуб Савина выложил в соцсетях шуточную афишу своего матча, где говорилось, что именно его можно будет увидеть именно там. «Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего. Для сотрудников МВД вход свободный», — было сказано в сообщении.
В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Тогда причиной стал вышедший в апреле 2022-го на YouTube-канале «КраСава» (сейчас на него подписаны 1,1 млн человек) фильм с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине. В выпуске снялись в том числе нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.
После публикации этого видео администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с «КраСавой» на проведение домашних матчей.
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