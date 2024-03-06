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Суд заочно арестовал автора YouTube-канала «КраСава» Евгения Савина

Суд заочно арестовал блогера и автора YouTube-канала «КраСава» Евгения Савина
Савин уехал из России еще в 2022 году. Отсчет срока ареста будет вестись с момента экстрадиции или задержания на территории России, постановил суд
Евгений Савин
Евгений Савин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца блогера Евгения Савина. Об этом сообщается на сайте суда.

Отсчет срока ареста будет вестись с момента экстрадиции или задержания на территории России, постановил суд. Дело против блогера было возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация армии).

Савин — бывший футболист (во время спортивной карьеры выступал за «Томь», «Анжи» и «Амкар», даже вызывался в сборную, но на поле так и не вышел) и телекомментатор. Сейчас наиболее известен как автор YouTube-канала «КраСава» (сейчас на него подписаны 1,1 млн человек). Весной 2022 года Савин покинул Россию и переехал на Кипр. Он стал владельцем выступающего во втором кипрском дивизионе клуба Ypsonas и переименовал его в FC Krasava — Eny Ypsonas.

14 февраля стало известно, что МВД России объявило Савина в розыск. Как сообщал ранее телеграм-канал «Осторожно, новости», экспертиза выявила дискредитацию российской армии в его интервью Ксении Собчак.

После сообщений о розыске клуб Савина выложил в соцсетях шуточную афишу своего матча, где говорилось, что именно его можно будет увидеть именно там. «Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего. Для сотрудников МВД вход свободный», — было сказано в сообщении.

В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Тогда причиной стал вышедший в апреле 2022-го на YouTube-канале «КраСава» (сейчас на него подписаны 1,1 млн человек) фильм с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине. В выпуске снялись в том числе нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

После публикации этого видео администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с «КраСавой» на проведение домашних матчей.

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Теги
Евгений Савин Футбол Красава
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