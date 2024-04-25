 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП

Путин напомнил Шохину, что на съезде РСПП он хозяин

Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП
Video

Президент России Владимир Путин напомнил главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, что на съезде союза тот хозяин. Трансляцию выступления главы государства на мероприятии ведет РБК.

После выступления Путина на мероприятии слово взял глава РСПП. «Владимир Владимирович, ваш протокол сказал, что я должен с места выступать. Хотя я все время порываюсь к трибуне», — сказал Шохин Путину. «Пожалуйста. Вы здесь хозяин», — ответил президент.

Александр Шохин — президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В разные годы он занимал должности министра труда РСФСР, заместителя председателя правительства РСФСР по вопросам социальной политики, а также зампредседателя правительства России, министра экономики России.

Путин заявил, что власти видят, как преодолеть угрозы для экономики
Экономика
Владимир Путин

В ходе выступления на мероприятии Путин затронул несколько тем. В частности, он высказался о донастройке налоговой системы. По его словам, модернизация позволит улучшить инвестиционный климат в России. Правительство вместе с деловыми общественными объединениями, регионами и парламентом работают над этим вопросом, обсуждаются возможные параметры, рассказал президент.

Путин также заявил, что Россия в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров. Глава государства подчеркнул, что его нельзя восполнять «механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа». Президент призвал найти «другие подходы».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Александр Шохин РСПП съезд РСПП Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин объяснил необходимость донастройки налоговой системы
Экономика
Путин заявил, что дефицит кадров нельзя решать за счет мигрантов
Экономика
Шохин сообщил о подготовке поправок для защиты бизнеса от деприватизации
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Подполковника ФСИН осудили на три года за уклонение от мобилизации Политика, 17:13
Анчелотти назвал сроки возвращения порвавшего «кресты» вратаря «Реала» Спорт, 17:07
«Тинькофф Инвестиции» назвали 8 самых перспективных акций на 2024 год Инвестиции, 17:06
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 17:06
Совфед предложил оценивать качество жилья, приобретаемого за маткапитал Недвижимость, 17:03
Президент Польши позвал премьера обсудить размещение ядерного оружия НАТО Политика, 16:55
Стали известны подробности дела экс-зампреда правительства Подмосковья Политика, 16:53
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции Финансы, 16:48
Минспорт пообещал поддержку отобравшимся на Паралимпиаду россиянам Спорт, 16:45
Путин заявил, что «принцип талиона» не всегда выгоден для России Политика, 16:36
Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП Экономика, 16:31
Столтенберг впервые полетал на истребителе Eurofighter. Видео Политика, 16:31
Временного поверенного в делах Латвии вызвали в МИД России Политика, 16:26
Глава Мариуполя поспорил с Мироновым о жалобах жителей на мигрантов Политика, 16:21