Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП

Путин напомнил Шохину, что на съезде РСПП он хозяин

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Президент России Владимир Путин напомнил главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, что на съезде союза тот хозяин. Трансляцию выступления главы государства на мероприятии ведет РБК.

После выступления Путина на мероприятии слово взял глава РСПП. «Владимир Владимирович, ваш протокол сказал, что я должен с места выступать. Хотя я все время порываюсь к трибуне», — сказал Шохин Путину. «Пожалуйста. Вы здесь хозяин», — ответил президент.

Александр Шохин — президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В разные годы он занимал должности министра труда РСФСР, заместителя председателя правительства РСФСР по вопросам социальной политики, а также зампредседателя правительства России, министра экономики России.

В ходе выступления на мероприятии Путин затронул несколько тем. В частности, он высказался о донастройке налоговой системы. По его словам, модернизация позволит улучшить инвестиционный климат в России. Правительство вместе с деловыми общественными объединениями, регионами и парламентом работают над этим вопросом, обсуждаются возможные параметры, рассказал президент.

Путин также заявил, что Россия в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров. Глава государства подчеркнул, что его нельзя восполнять «механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа». Президент призвал найти «другие подходы».